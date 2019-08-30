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Сотрудников УЗ поймали на взятке в 200 тысяч

Пятница, 30 августа 2019, 16:29

Источник: пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины

Прокуратура совместно с полицией Одесской области задержали начальника службы путей вместе с главным инженером регионального филиала "Укрзализныци".

Дословно: "Установлено, что начальник службы путей вместе с главным инженером, находясь в г. Одессе, получили от директора частного общества неправомерную выгоду в размере 200 000 гривен".

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Военная прокуратура готовит задержанным сообщение о подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Украинская правда

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