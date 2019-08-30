SkyUp разрешили летать в Тель-Авив и на Шри-Ланку

Комиссия Госавиаслужбы предоставила авиакомпании SkyUp право на осуществление рейсов в Тель-Авив и на Шри-Ланку.

Об этом сообщает пресс-служба Госавиаслужбы.

В частности, авиакомпания SkyUp получила право на эксплуатацию воздушной линии Киев - Коломбо (Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка) - Киев с частотой 2 рейса в неделю.

Разрешение на выполнение регулярных международных воздушных перевозок из/в Украину имеет неограниченный срок и начнет действовать с 1 октября 2019 года, отметили в пресс-службе.

Также авиакомпании позволили эксплуатировать воздушную линию Киев - Тель-Авив - Киев с частотой 7 рейсов в неделю. Это даст возможность SkyUp осуществлять перевозки хасидских паломников групп на период празднования Еврейского Нового года. Разрешение будет действовать с 25 сентября по 4 октября 2019.

Кроме того, украинская авиакомпания Jonika получила право на эксплуатацию воздушных линий Киев - Тель-Авив - Киев с частотой 12 рейсов в неделю Одесса - Тель-Авив - Одесса с частотой 4 рейса в неделю.

Напомним:

Авиакомпания SkyUp осенью 2019 года запустит новые внутренние маршруты со стоимостью билетов от 500 гривень в один конец.

Авиакомпания Jonika ранее запустила рейсы Львов-Афины.

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Экономическая правда