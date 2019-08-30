КГГА выдала фирме тестя Насирова исходные данные на строительство 35-этажки возле вокзала
Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 31 июля выдал разрешение фирме тестя Романа Насирова ООО "Стройресурс" градостроительные условия и ограничения на строительство многофункционального комплекса в Голосеевском районе.
Об этом свидетельствуют данные официального сайта Департамента, передают "Наші гроші".
Отмечается, что функциональным назначением участков общей площадью 0,31 га согласно Генплану Киева является частично территория общественных зданий и сооружений, частично - коммунально складская территория, а частично - территория улиц и дорог.
"Строительство жилья на этих участках запрещено", - подчеркивает издание.
"КГГА издала ГУО на строительство комплекса высотой до 35 этажей во исполнение решения Окружного админсуда Киева от 5 февраля этого года", - говорится в сообщении.
Комплекс в документе называется многофункциональным, в ГУО также приводятся данные, необходимые для проектирования жилой застройки.
Подчеркивается, что учредителем ООО "Стройресурс" является ООО "Плотофленд", владельцем которого является известный строитель, владелец строительной корпорации "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский.
Глимбовский является тестем экс-главы ГФС Романа Насирова, которого сейчас судят за махинации в ПАО "Укргаздобыча".
Участок, где запланировано строительство, находится возле железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский".
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