Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре - премьер

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября этого года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук журналистам в Киеве 30 августа, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым кабинетом министров и Фондом, Гончарук отметил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – подчеркнул премьер.

По его словам, если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. "Вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса", – сказал Гончарук.

Подытоживая, он отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтобы цифры не повышались и все, кто нуждается, получали помощь государства, однако без возврата к административному регулированию цен.

Накануне во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде Гончарук сообщил, что с миссией МВФ намечено провести переговоры относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около 3,9 млрд долл. При этом SDR1 млрд (около 1,4 млрд долл) предоставлен сразу, тогда как условием выделения остальных средств являются успешные полугодовые пересмотры программы в 2019 году.

Напомним:

Миссия МВФ работала в Украине в мае, однако уехала без рекомендаций о выделении очередного транша.

Глава миссии МВФ Рон ван Роден заявил о ее готовности вернуться в Киев сразу после того, как новое правительство определится с приоритетами своей политики.

В то же время эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил Рон ван Роден.

По прогнозам НБУ, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от 5 млрд долл до 10 млрд долл может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около 2 млрд долл.