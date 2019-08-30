Новый Кабмин уже собирается на первое заседание
Новоизбранный Кабинет министров 29 августа провел первое заседание.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правительстве.
Сразу после назначения все новые члены Кабмина поехали в здание правительства. Какие вопросы рассматривались, – не известно. Трансляция заседания не была запланирована.
В 23:00 во время заседания Верховной Рады президент Владимир Зеленский попросил "отпустить" новое правительство для проведения первого заседания.
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Напоминаем:
29 августа Верховная Рада нового созыва проголосовала за назначение премьер-министром заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука.
В этот же день произошло голосование за новый состав правительства.
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