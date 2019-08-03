Shell выполнит санкции США против "Северного потока–2" в случае принятия

Голландско-британская компания Shell, которая является одним из акционеров проекту газопровода "Северный поток-2", будет выполнять санкции США против проекта в случае принятия, но "обязана продолжать выполнение договора о партнерстве".

Об этом заявил генеральный директор компании Бен ван Берден, сообщает Politico.

"Единственный мандат, который я имею - это инвестировать осторожно и делать правильно для наших акционеров", - сказал ван Берден. "И если та или иная страна считает, что мы не должны этого делать, они должны сделать это незаконным. И тогда я не буду иметь выбора, и я полностью буду выполнять эти санкции. Но только потому, что это обязательство выполнять закон", - пояснил он.

Еще один акционер, австрийская OMV, считает, что "Северный поток-2" - это "экономический проект, важный как для безопасности поставок, так и для конкурентоспособности Европы", но не стала комментировать угрозу санкций.

Представитель швейцарской компании Allseas, которая прокладывает трубы для "Северного потока-2", заявил, что "не спекулирует на потенциальных последствиях предложенных санкций".

Напомним, комитет Сената США по международным делам 31 июля одобрил законопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Европейская правда