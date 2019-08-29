В 2020 году начнется строительство аэродрома "Мукачево"

С 2020 года в Украине планируют начать проектирование и строительство аэродромного комплекса "Мукачево".

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

По его словам, 29 августа состоялось совещание с участием представителей Вооруженных сил, Минобороны, Укринфрапроекта, Госавиаслужбы, Украэроруха и Мукачевской ОТГ.

"Принято решение немедленно начать работу над изменениями в постановление Правительства 126, которым одобрена Государственная программа развития аэропортов до 2023 года и уже с 2020 года начать проектирование и строительство аэродромного комплекса "Мукачево", - написал замминистра после совещания.

Он также отметил, что Минобороны должно предоставить результаты по софинансированию, так как взлетно-посадочная полоса будет двойного назначения - для нужд гражданской и военной авиации.

Также он отметил, что Мукачевская ОТГ со своей стороны готова привлечь инвестора и в рамках госпрограммы развития аэропортов построить новый пассажирский терминал.

"Пока мы пытаемся полноценно урегулировать работу аэропорта "Ужгород", путем подписания Соглашения между правительством Словакии и Украины, необходимо внедрять альтернативные варианты и развивать внутреннее авиасообщение в государстве, путем развития региональных аэропортов", - резюмировал замминистра.

Напомним:

23 августа стало известно, что гостиницы и санатории, расположенные на Закарпатье планируют совместно с туроператорами запустить чартеры в Ужгород из Киева, Днепра, Одессы и Харькова.

В начале августа президент Владимир Зеленский договорился с бизнесменом Александром Шевченко о финансировании работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта "Ивано-Франковск".

Также ранее сообщалось, что количество пассажиров аэропорта "Львов" выросло почти вдвое.

Экономическая правда