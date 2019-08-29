Гончарук: В моем правительстве воровать не будут
Кандидат на должность премьер-министра Украины Алексей Гончарук заявил, что в его правительстве воровать не будут, а будут бороться с коррупцией.
"Мы до сих пор не справились с тем, что кто-то приходит к власти для того, чтобы что-то "пилить". Этому надо положить конец, и мы это сделаем. В моем правительстве воровать не будут", - подчеркнул Гончарук во время рассмотрения его кандидатуры на должность премьер-министра.
"Перед новым правительством стоит важнейшая задача - экономический рост", - добавил он.
По его мнению, Украине необходим рост минимум 5-7% в год.
По словам Гончарука, необходимо за три-четыре месяца принять все необходимые структурные законопроекты, а в будущем году работать над их имплементацией.
Эономическая правда
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