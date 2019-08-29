Экономика Украины должна вырасти на 5-7% в 2020 году - Разумков

Достижение экономического роста в Украине на уровне 5-7% – одна из целей правительства на следующий год.

Об этом заявил претендент на должность председателя Верховной Рады IX созыва от фракции "Слуга народа" Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наша цель – рост экономики на уровне от 5% до 7% уже в следующем году. Кроме того, это должен быть рост не только на бумаге, в статистике, но и соответствовать тому, что люди чувствуют каждый день в своей жизни", - заявил Разумков на пленарном заседании 29 августа с парламентской трибуны перед голосованием за назначение его председателем парламента.

Он также заявил о необходимости провести дерегуляцию и легализацию капиталов.

Претендент на должность спикера также заявил о задаче оптимизировать функционал государственных органов, устранить дублирование их функций.

Вместе с тем он подчеркнул, что одной из задач будет создание условий для честного и независимого правосудия.

Напомним:

8 августа президент Владимир Зеленский также заявлял об амбициозных планах своей команды и обещал, что через 5 лет Украина кардинально изменится. В частности, он обещал, что экономика будет расти по 5-7% (ВВП) в год.

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Экономическая правда