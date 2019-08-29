"Нафтогаз" может разрешить ОСМД покупать газ по летней цене

"Нафтогаз" рассматривает возможность расширения программы "Газ про запас" на объединение совладельцев многоквартирных домов - пока закупить до 25 тысяч кубометров газа по летней цене могут только физлица.

Об этом сообщает "Украинская энергетика" со ссылкой на компанию.

В "Нафтогазе" также уточнили, что по условиям программы бытовой потребитель может заказать по фиксированной цене до 25 тысяч кубометров природного газа.

Тогда в отопительный сезон нужно будет платить только за транспортировку и распределение природного газа, а также - стандартную маржу газсбыта.

"Никакой дополнительной платы за хранение газа в ПХГ из них взиматься не будет", - отметили в компании.

Сообщается, что программа "Газ про запас" распространяется на всех бытовых потребителей - со счетчиками газа и без счетчиков. Учет потребления газа для клиентов без счетчиков будет осуществляться по нормам.

Напомним:

"Нафтогаз Украины" запустил новый продукт для бытовых потребителей - "Газовый запас". Бытовые потребители смогут приобрести газ в сентябре по низкой летней цене и использовать его в течение отопительного сезона.

Предложение актуально до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям (газсбытам) в рамках продукта составляет 4874,42 грн за тыс. куб. м (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

22 августа в "Нафтогазе" рассказали, где уже можно закупить газ по летней цене на зиму.

Закупить газ по летней цене на зиму не смогут те, кто получают субсидии.