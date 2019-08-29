Sony продаст все свои акции Olympus за 760 миллионов долларов

Японская Sony продаст весь свой пакет акций производителя эндоскопов, фототехники и оптики Olympus обратно самой компании за 80,4 миллиарда иен (762,88 миллиона долларов).

Об этом со ссылкой на пресс-релизе Sony сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Sony продаст 68 млн 975,8 тыс. акций Olympus (5,03% капитала) по цене закрытия торгов в четверг - 1165 иен.

Напомним, Sony купила 11,5% акций Olympus в 2012 году. В 2015 году компания продала половину пакета инвестиционному банку JPMorgan Chase & Co.

Sony и Olympus продолжат сотрудничать в рамках бизнес-альянса, в том числе в рамках совместного предприятия по производству медицинского оборудования, созданного компаниями в 2013 году.

Японская Olympus является мировым лидером в сфере выпуска желудочно-кишечных эндоскопов, занимая около 70% рынка. Штат компании превышает 35,1 тыс. человек.

Напомним, в мае Microsoft и Sony заключили стратегическое партнерство.