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В первом полугодии площадь принятого в эксплуатацию жилья выросла на 50% - Минрегион

Четверг, 29 августа 2019, 13:23

В январе-июне 2019 года в Украине было принято в эксплуатацию 4911,2 тысяч квадратных метров общей площади жилья - на 50,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе.

По его словам, такой рост связан с тем, что в прошлом году Верховная Рада поддержала и приняла закон о так называемой "строительной амнистии", "который позволил многим украинцам узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедуре".

"На его выполнение Минрегионом утвержден порядок принятия в эксплуатацию таких объектов. И этот механизм работает", - заявил замминистра.

Парцхаладзе сообщил, что приняты в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 369,1 тысяч квадратных метров - это на 89% больше, чем за такой же период прошлого года.

"В городах Украины было принято в эксплуатацию 2887,1 тысяч квадратных метров жилья (58,8%), в сельской местности - 2024,1 тысяч квадратных метров (41,2%). 42% общего объема жилья было принято в эксплуатацию в многоквартирных домах, 58% - в одноквартирных домах.

Всего введено в эксплуатацию 53 258 новых квартир", - добавил он.

Лидерами по объемам введенного в эксплуатацию жилья были Киевская (684,3 тыс кв. м), Львовская (632,9 тыс кв. м), Одесская (474,8 тыс кв. м), Ивано-Франковская (431,6 тыс кв. м) области и город Киев (430,6 тыс кв. м).

Напомним:

Чтобы побороть коррупцию в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ запустит электронный кабинет застройщика и обеспечит прозрачное рассмотрение разрешительных документов.

Экономическая правда

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Минрегион строительство недвижимость

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