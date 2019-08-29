Мариупольская Инвестиционная Группа успешно прошла очередной международный аудит
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ООО "Управляющая компания "Мариупольская Инвестиционная Группа" (далее – ООО "УК "МИГ") успешно прошла ежегодный аудит комбинированной финансовой отчетности по результатам деятельности компаний, входящих в ее управление, за 2018 год согласно Международным Стандартам Финансовой Отчётности (МСФО).
Для проведения аудита ООО "УК "МИГ" привлекла Компанию Kreston GCG, которая представляет в Украине международную сеть Kreston International, одну из ведущих мировых организаций в области аудиторских и консалтинговых услуг.
Независимый аудитор подтвердил, что составленная Группой комбинированная финансовая отчетность за 2018 год достоверно отображает ее финансовое состояние и финансовые результаты в соответствии с требованиями МСФО.
Консолидированные активы Группы МИГ на конец 2018 года составили 24 889 тыс. дол. (на конец 2017 г - 24 854 тыс.дол.). Консолидированный собственный капитал Группы на конец 2018 года составил 21 794 тыс.дол (на конец 2017г. – 21 945 тыс. дол).
Консолидированный валовый доход за 2018 год составил 7 235 тыс.дол. (за 2017 – 5 837 тыс.дол). Рентабельность EBITDA за 2018 год составила 14% (в 2017 г. – 31%)
Богдан Дудников, начальник финансового департамента ООО "УК "МИГ":
"Наша компания продолжает следовать стратегии повышения стандартов корпоративного управления, прозрачности бизнеса и качества раскрытия информации. Регулярное подтверждение отчетности по стандартам МСФО позволяет формировать более открытые и доверительные отношения с иностранными партнерами и клиентами"
Олег Иванюшенко, соучредитель и исполнительный директор ООО "УК "МИГ":
"Управляющая компания продолжает реализацию масштабных инвестиционных проектов. Поэтому подготовка и подтверждение финансовой отчетности по МСФО стала регулярной задачей управленческого персонала компании, так как позволяет выходить на международный рынок заёмного капитала."
О компании:
ООО "Управляющая компания "Мариупольская инвестиционная группа" (УК "МИГ") является управляющей компанией для активов в транспортно-логистическом кластере Приазовского региона.
В управлении компании находятся следующие активы: ООО "СРЗ" (машиностроение, перевалка, судоремонт и судостроение), ООО "Укртрансагро" (зерноперевалочный комплекс в акватории Азовского моря), ООО "УТА Логистик" (логистика зерновых и масличных грузов), ООО "Мартлет" (оператор, проводящий фумигацию грузов на судах в морских портах Украины), ООО "Маритайм Логистикс" (менеджмент и агентирование морских судов), ООО "СВИТ АГРО ТРЕЙД) (закупка зерновой продукции), ООО "ТРК "ТВ-7" (региональный телеканал).
Более подробную информацию о предприятии можно найти на сайте http://ukmig.com.ua/
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