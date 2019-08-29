Руководители на госслужбе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе — исследование

Оплата работы руководителей на государственной службе как минимум вдвое уступает выплатам, которые получают руководители среднего и высшего руководящего звена в частном секторе.

Об этом говорится в результатах исследования экономистов Центра экономической стратегии.

"Зарплата госслужащих должна быть прозрачной и понятной общественности. А еще, если не эквивалентной, то хотя бы сопоставимой с той, что предлагает частный сектор. Сейчас наиболее прозрачной на госслужбе является структура оплаты труда специалистов по вопросам реформ", - отметила Ирина Пионтковская, старший экономист Центра экономической стратегии.

Как показывает исследование, серьезной проблемой в системе оплаты труда госслужащим является значительная часть непостоянных компонентов оплаты - стимулирующие надбавки и премии. Для руководителей она может составлять до 48%, а среди всех госслужащих - 40%.

В украинских реалиях эти доплаты зависят в значительной степени от приверженности руководства и наличия финансовых ресурсов у государственного органа, чем от результатов деятельности работника.

Всего за 2018 год на стимулирующие надбавки и премии выделили 32% совокупного фонда оплаты труда государственных служащих (примерно 9 млрд грн).

Недостаточная оплата труда руководителям и значительная часть поощрительных выплат не позволяют привлечь лучших специалистов из частного сектора, где должностной оклад составляет до 100% оплаты труда.

Кроме того, такая система уменьшает эффективность использования бюджетных средств на оплату труда.

В системе оплаты труда есть резервы для того, чтобы увеличить вдвое зарплаты руководителей в рамках существующих бюджетных ограничений, говорят исследователи. Для этого необходимо отменить стимулирующие надбавки для госслужащих, уменьшить максимальный размер надбавки за выслугу лет с 50% до 30% должностного оклада.

Авторы исследования рекомендуют ввести классификацию должностей государственной службы по функциональным направлениям и направлениям деятельности согласно рекомендациям экспертов EU4PAR.

Напоминаем:

Поддержка комплексной реформы государственного управления в Украине (EU4PAR) - это проект ЕС, который поддерживает правительство во внедрении Стратегии реформирования государственного управления, принятой в июне 2016 года.

Проект оказывает консультативную и практическую помощь в развитии способности Кабинета Министров с целью построения подотчетного, способного и результативного государственного управления в Украине.

Поддержка проекта направлена ​​на создание условий для разработки качественных правительственных решений, подотчетного управления, профессиональной государственной службы и усовершенствование государственных услуг.

Экономическая правда