"Интерпайп" Пинчука реструктуризирует задолженность на 200 миллионов долларов

Международная трубно-колесная компания "Интерпайп" получила согласие большинства кредиторов на реструктуризацию задолженности по своим облигациям со сроком погашения в 2017 году.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что кредиторы согласились на предложенные "Интерпайпом" условия реструктуризации по облигациям на сумму 200 млн долларов под 10,25%, подлежащих погашению в 2017 году.

Кредиторы согласились на условия реструктуризации под гарантии "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб" и "Интерпайп Украина".

При этом уточняется, что согласие было получено на условиях и при соблюдении условий, содержащихся в меморандуме о получении согласия от 14 августа 2019 года.

Решение о реструктуризации вступает в силу с 28 августа.

Напомним:

"Интерпайп" - промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес.

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.