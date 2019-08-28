JYSK расширяет сеть в Украине до 54 магазинов

ООО "Юск Украина" (Киев), развивающее в Украине сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK группы компаний Jysk Group (Дания), 29 августа откроет две новые торговые точки – во Львове и Кривом Роге – расширив сеть в Украине до 54 магазинов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Согласно пресс-релизу, магазин в Кривом Роге площадью 1,3 кв. м заработает в ТРЦ Victory Plaza на ул. Лермонтова, 37. Он станет вторым объектом сети, действующим в Кривом Роге.

Торговая точка во Львове разместится в ТЦ "Ашан" по ул. Черновола, 16-И, его площадь составит 1,2 тыс. кв. м.

Как сообщалось, ООО "Юск Украина" планирует ежегодно открывать 12 новых объектов, а за четыре финансовых года нарастить сеть до 100 магазинов.

Как сообщалось, в прошлом фингоду (1 сентября-2017/31 августа-2018) сеть продемонстрировала рост оборотов по сравнительным магазинам более чем на 30%, выполнив план по запланированному обороту в 1 млрд грн.

Сеть JYSK начала развиваться в Украине в 2004 году. По состоянию на 6 февраля 2019 года сеть представлена 47 магазинами, а также интернет-магазином.

На международном рынке сеть JYSK насчитывает более 2,7 тыс. магазинов в 51 стране, преимущественно в Европе.

Напомним:

В марте-2019 сообщалось, что конкурент JYSK - IKEA - планирует открыть четыре магазина в Киеве.

Также сообщалось, что JYSK за 4 года планирует открыть в Украине 50 магазинов