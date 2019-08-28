Путин рассказал, когда начнутся поставки газа по "Турецкому потоку"

Газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям", - сказал Путин.

После завершения строительства второй нитки поставки будут идти транзитом в Европу через территорию Турции, напомнил Путин.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Проект на 1,4 млрд евро может усилить зависимость ЕС от газа и подорвать украинскую безопасность, опасаются дипломаты ЕС и США.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

Европейская правда