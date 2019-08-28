Все разделы
Укр / Рус

Путин рассказал, когда начнутся поставки газа по "Турецкому потоку"

Среда, 28 августа 2019, 09:55

Газ по газопроводу "Турецкий поток" потечет в Турцию до конца 2019 года.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

"Исходим из того, что уже к концу года российский газ начнет поступать турецким потребителям", - сказал Путин.

После завершения строительства второй нитки поставки будут идти транзитом в Европу через территорию Турции, напомнил Путин.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

Проект на 1,4 млрд евро может усилить зависимость ЕС от газа и подорвать украинскую безопасность, опасаются дипломаты ЕС и США.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что решение о продлении газопровода "Турецкий поток" на Болгарию, Сербию и Венгрию может быть принято только при получении твердых гарантий того, что Евросоюз не будет препятствовать поставкам газа по этому маршруту.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Турецкий поток

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Газпрому" придется сохранить транзит газа через Украину — секретный отчет 24 мая 2018, 09:45
Закончилось строительство первой нитки газопровода в обход Украины 1 мая 2018, 18:00
Газпром заявил о финальной стадии строительства "Турецкого потока" 4 апреля 2018, 12:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!