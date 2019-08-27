В первом полугодии госбанки имели 19,5 миллиардов прибыли - Минфин
По итогам первого полугодия 2019 года прибыль банков государственного сектора составила 19,5 миллиардов гривен, что составляет 65% прибыли всего банковского сектора.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что почти 60% всей прибыли сформировал "Приватбанк" - 18,3 млрд гривен.
"Во втором квартале продолжилось увеличение объема кредитного портфеля физических лиц, который составил 2,2 млрд грн (с 01.01.2019 - 4,6 млрд грн), что было обусловлено ростом потребительского кредитования.
Продолжилась и тенденция роста средств населения в банках. Так, во втором квартале их объем вырос на 4,5 млрд грн (по сравнению с 01.01.2019 - на 7,9 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Напомним:
За 7 месяцев 2019 года платежеспособные банки Украины получили 36,7 миллиарда гривень чистой прибыли - в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,8 миллиарда гривень).
Экономическая правда
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