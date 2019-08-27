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Мораторий на продажу земли подрывает надежность владения землей - Группа Всемирного банка

Вторник, 27 августа 2019, 14:56

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения подрывает надежность владения землей и препятствует использованию земли в качестве обеспечения для доступа к кредитным ресурсам.

Об этом в блоге на Financial Times пишет президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс.

"Отмена этого моратория и создание эффективного рынка земель сельскохозяйственного назначения будет способствовать улучшению ситуации - в частности, увеличению инвестиций в механизацию и системы орошения, выращиванию продукции с более высокой добавленной стоимостью и лучшей доступности финансовых ресурсов для небольших хозяйств", - подчеркнул он.

По словам Малпасса, по мере увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции крайне необходимо повышать эффективность железнодорожных перевозок.

Напомним:

Новая власть Украины планирует открыть рынок земли уже в следующем году, проведя до конца 2019 года земельную реформу.

По словам заместителя главы Нацбанка Дмитрия Сологуба, банковская система Украины готова к работе с рынком земли.

Экономическая правда

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Всемирный банк рынок земли

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