Луганская ТЭС перешла на работу одним энергоблоком

Луганская теплоэлектростанция, которая принадлежит "ДТЭК" Рината Ахметова, перешла на работу одним энергоблоком для экономии газа.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".

"Несмотря на работу в режиме одного блока станция, как и раньше, продолжает нести нагрузку в 140 МВт. Стабильность энергоснабжения региона сохранится", - заявили в компании.

"Из-за блокирования поставок угля на станцию ​​со стороны РФ с 29 июля ДТЭК Луганская ТЭС перешла на сжигание природного газа для производства электроэнергии. Это позволило обеспечить стабильные поставки электроэнергии жителям Луганской области и избежать валовых отключений в регионе.

Но себестоимость производства электроэнергии на газе существенно превышает максимальные цены на электроэнергию на рынке. В ДТЭК Луганской ТЭС нет необходимых ресурсов для закупки газа по рыночным ценам", - добавили в "ДТЭК".

Напомним:

14 августа Кабинет министров обязал "Нафтогаз" продавать газ Луганской ТЭС по цене 2895 грн за тысячу кубометров - это примерно на 40% дешевле, чем цена газа для населения.

15 августа "Нафтогаз" предложил переложить на ДТЭК обязательства поставлять дешевый газ на Луганскую ТЭС.

Позже стало известно, что "Нафтогаз" не будет продавать газ для ТЭС Ахметова по спеццене.

Экономическая правда