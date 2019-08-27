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Данилюк: Законопроект о Службе финрасследований почти готов

Вторник, 27 августа 2019, 10:30

Источник: пост секретаря СНБО в Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк обещает завершить разработку законопроекта о Службе финансовых расследований на этой неделе.

Прямая речь: "На этой неделе финализируем законопроект о Службе Финансовых Расследований. В минувшую пятницу сформировали позицию относительно распределения подследственности. Похоже на этот раз будет победа!"

Детали: По словам Данилюка, у разработчиков есть креативная идея относительно названия нового органа, но его он не называет - "держит интригу". Секретарь СНБО поблагодарил коллег за конструктивность.

Что произошло ранее: Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о ликвидации департмента защиты экономики Нацполиции и анонсировал создание нового органа для борьбы с финансовыми и экономическими преступлениями - Службы финансовых расследований.

Почему это важно: По утверждению СНБО, служба будет аналитическим, а не силовым центром, призванным предупреждать совершение преступлений в финансовой сфере.

Украинская правда

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Данилюк

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