Американская компания отреагировала на обвинения в поставках некачественного оборудования военным

Неисправность подвесной системы раннего предупреждения, поставленной Госпогранслужбе, связана с отсутствием обслуживания системы и прекращением программы обучения представителей пограничной службы.

Об этом говорится в комментарии американской компании WorlwideAerosCorp, которая есть в распоряжении Экономической правды.

"Нам стало известно о недавних нападках Генеральной военной прокуратуры по отношению к нам и нашей продукции. Прокуратурой были обнародованы ложные сведения для СМИ, что является тревожным сигналом для дальнейшего сотрудничества в будущем", - говорится в сообщении.

В частности, отмечают представители компании, в заявлении сказано, что Aeros и другие производители оригинального оборудования системы несут ответственность за неисправности подвесной системы раннего предупреждения.

"У нас есть доказательства, демонстрирующие отсутствие обслуживания системы и прекращение программы обучения представителей пограничной службы. Небрежность и неправильное обращение с оборудованием является настоящей причиной этих неисправностей, и если эти действия будут продолжаться, очень вероятно, что это приведет к полной потере работоспособности системы", - заявили представители WorlwideAerosCorp.

"Раньше, чтобы избежать подобных проблем, мы советовали украинской стороне-заказчику заключить договор с нами или другой квалифицированной компанией, для проведения обучения по техническому обслуживанию и подбору персонала. Использование подрядчиков для данного вида деятельности является стандартной практикой Министерства обороны США и стран НАТО. К сожалению, наши рекомендации были проигнорированы", - резюмировали американцы.

Следователи также утверждали, что необходимость наличия данного оборудования является спорным для выполнения пограничных программ или нахождения в зоне конфликта, и не может быть быстро транспортировано, если это будет необходимо.

"Это утверждение абсолютно безосновательно, учитывая, что данное оборудование используется в зонах проведения боевых действий и на спорных границах в США, Германии, Италии, Великобритании, и почти во всех странах НАТО по всему миру и спасает жизни. Все 27 датчиков в комплекте, установленные в одном корпусе, специально разработанном для быстрого отключения, а башня оснащена системой подъема", - говорится в ответе компании.

Пресс-служба WorlwideAerosCorp заявляет, что единственная причина, почему расследование продолжается, - политическая.

"Генеральная военная прокуратура не пыталась связаться с нашей компанией, хотя мы открыты для диалога и любого запроса относительно нашей системы.

Напомним:

22 июля в служебных помещениях Кабинета Министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и "Спецтехноэкспорта" прошли обыски.

Обыски проводили из-за выявленных фактов завладения почти 6,8 млн долл в оборонной сфере при заключении иностранной компанией контракта с одним из предприятий "Укроборонпрома" по поставкам Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

В результате в СБУ сообщили о разоблачении должностных лиц "Спецтехноэкспорта" на масштабных злоупотреблениях, в результате которых нанесен ущерб госбюджету на сумму почти 6,8 млн долл.

В компании заявили, что завладение "Спецтехноэкспортом" 6,8 млн долл, оплаченными американской компании за поставленное оборудование, невозможно, поскольку предприятие является уполномоченным государством спецэкспортером и не является распорядителем публичных средств, а поставку оборудования осуществляло во исполнение постановления правительства.

Администрация Госпогранслужбы по решению суда взыскала с госпредприятия "Спецтехноэкспорт" штрафных санкций на 1,088 миллиона гривень из-за ненадлежащего выполнения условий контракта при поставке подвесной системы раннего выявления AEROS модель TT-RF30-I-R американской компании Worldwide Aeros Corp.

Согласно судебным материалам, военная прокуратура взялась за фирму из США, которая поставила для Госпогранслужбы подвесные системы раннего выявления AEROS, потому что эти системы выходили из строя, а их использование было бы нецелесообразным во время вооруженного конфликта.

Экономическая правда