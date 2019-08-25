Премьер Британии не хочет платить ЕС 43 миллиарда евро в случае Brexit без соглашения

Премьер Британии Борис Джонсон, как ожидается, заявит президенту Европейского совета Дональду Туску о намерении заплатить лишь четверть так называемого счета за развод в случае Brexit без соглашения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Встреча Бориса Джонсона запланирована в воскресенье в рамках саммита "Группы семи" в французском Биарриц.

В случае выхода из ЕС без соглашения Британия намерена оплатить не 39 млрд фунтов стерлингов (чуть более 43 млрд евро), как было договорено ранее, а лишь 9 миллиардов фунтов (почти 10 млрд евро).

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду заявил, что Brexit без соглашения будет собственным решением Лондона, а не Брюсселя.

Чиновник в офисе Макрона сказал, что Brexit без соглашения не снимет обязательства Британии оплатить счет за выход в ЕС.

Неспособность выплатить 39 миллиардов фунтов стерлингов за выход из ЕС будет означать дефолт по суверенному долгу, сообщило в июне источник, близкий к Макрона.