Отрицательные ставки в Европе породили "порочный круг" для банков — СМИ

Снижение доходности облигаций в Европе до глубоко отрицательных значений ставит банки перед дилеммой.

Об этом пишет Bloomberg.

В отсутствие достаточной отдачи на рынках инвесторы начинают размещать больше средств в банках, которые из-за отрицательных процентных ставок вынуждены платить за хранение денег в центробанках, но хотят избежать переноса этих издержек на клиентов.

Необходимость хеджирования таких затрат может подогреть спрос на процентные свопы, приводя к еще большему снижению доходности облигаций и создавая замкнутый круг.

"Если банки решат, что правильным ответом на политику глубоко отрицательных процентных ставок является наращивание структурных хеджей, могут возникнуть гораздо более масштабные потоки", - написали в обзоре стратеги NatWest Markets.

Банковские риск-менеджеры должны "подробно обсуждать это", поскольку вероятен уход процентных ставок еще глубже в зону отрицательных значений.

В условиях снижения доходностей такое управление активами и пассивами получает распространение повсеместно.

Как правило, к нему прибегают пенсионные фонды и страховые компании, но в Европе оно свойственно банкам, и их операции со свопами могли, в свою очередь, способствовать росту рынка облигаций, говорят некоторые из крупнейших кредитных организаций региона.

BNP Paribas SA отмечает ощутимый рост числа банков, стремящихся захеджировать свои депозиты в преддверии ожидаемых в следующем месяце монетарных стимулов Европейского центробанка.

По оценке BNP, каждое снижение ставки по депозитам, которая сейчас составляет -0,4%, на 10 базисных пунктов будет стоить банкам около 1,7 миллиарда евро, и это означает, что спрос на защиту будет расти.

Напоминаем:

Доходность 30-летних гособлигаций Германии 2 августа впервые опустилась ниже нулевого уровня на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.

Таким образом, теперь отрицательной доходностью обладают все государственные бонды Германии, со всеми сроками погашения.