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В аэропорту Барселоны из-за забастовки отменили по меньшей мере 124 рейса

Пятница, 23 августа 2019, 17:39

Крупнейшая испанская авиакомпания Vueling отменила 112 рейсов, запланированных на субботу и воскресенье из-за забастовки наземного персонала аэропорта Эль-Прат в Барселоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В начале этого месяца наземный экипаж авиакомпании Iberia объявил забастовку в 24-25 августа и на 30-31 августа. Iberia отменила шесть рейсов в эту субботу в Барселону или из нее и еще шесть на воскресенье, заявил пресс-секретарь авиакомпании.

Вместе Vueling и Iberia отменили 124 рейса в выходные.

Vueling, которая базируется в Барселоне и обычно осуществляет от 600 до 700 рейсов в выходные дни из второго по величине аэропорта Испании, заявила, что бронирует путешественникам другие рейсы. Она предупредила, что на полеты других авиакомпаний забастовки также повлияют.

Испанский профсоюз UGT призвала Iberia в Мадриде также бастовать 30 и 31 августа. Главные требования профсоюза - более контрактов на полную занятость, обучение и использование новых транспортных средств.

Профсоюзы, представляющие испанские экипажи Ryanair, ранее заявили, что их планы на 10 дней забастовки в сентябре остаются в силе.

Европейская правда

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авиа Испания

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