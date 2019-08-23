Газ на крупных сетях АЗС дорожает

Средняя розничная цена сжиженного газа на АЗС выросла на 11 копеек – до 11,55 гривень за литр.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает еnkorr.

Так, сети WOG и ОККО подняли цены на 26 коп./л, до 12,18 и 12,19 грн/л, соответственно. На KLO газ подорожал на 10 коп./л, до 11,99 грн/л.

В таких сетях как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", UPG, "Параллель", "Род-Ник", "Укргаздобыча" и SUN OIL автогаз подорожал на 1-48 коп./л.

В то же время сеть "Привата", которая нарастила количество газовых модулей до 514 единиц, понизила цены в среднем на 3-4 коп./л — до 10,96–11,06грн/л.

Как сообщалось, с начала августа оптовые цены СУГ на газонаполнительных станциях выросли на 13,4%, до 20 260 грн/т. Стоимость сжиженного газа "Укргаздобычи" на последнем электронном аукционе 21 августа выросла на 15,4%, до 20 562 грн/т.

"Одной из причин роста цен на ресурс украинских производителей стала реакция на повышение импортных котировок: с начала августа средняя котировка СУГ на белорусско-польской границе выросла примерно 25% или на 70 долл/т, до 365-370долл/т", - говорится в сообщении.

Дополнительным фактором, оказывающим давление на цены, стало снижение импортных поставок СУГ в первой половине августа, в следствие чего спрос начал превышать предложение.

Напомним:

9 августа сообщалось, что сети АЗС продолжают снижать цены на автогаз.

19 августа WOG и ОККО снизили стоимость топлива на 10-20 копеек за литр.