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Украина обжаловала в РФ взыскание 144 миллионов долларов в пользу "Татнефти"

Пятница, 23 августа 2019, 13:38

Украина подала кассационную жалобу в Верховный Суд РФ на решение о взыскании 112 миллионов долларов плюс проценты в пользу "Татнефти" из-за потери доли в "Укртатнафте" (Кременчугский НПЗ, Полтавская область).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку арбитражных судов.

Отмечается, что истцом является Министерство юстиции Украины.

Дата рассмотрения иска пока не назначили.

Напомним:

Как известно, ранее 18,296% акций Кременчуцкого НПЗ принадлежало структурам, близким к ОАО "Татнефть", еще 28,7788% - министерству имущества Татарстана.

Затем на предприятии появились новые акционеры, близкие к украинской группе "Приват" и бизнесмену Александру Ярославскому.

В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров была практически обнулена, а на предприятии появился новый крупный акционер, связанный с группой "Приват" - ООО "Корсан". Боголюбов и Коломойский - давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы "Приват".

В октябре 2007 было заявлено о силовом захвате НПЗ. В связи с этим российская "Татнефть" прекратила поставки нефти на НПЗ.

"Татнефть" предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году.

Российская компания выиграла дело - международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить "Татнефти" компенсацию в размере 112 млн долларов плюс проценты.

Украина подала ходатайство об отмене арбитражного решения, но 29 ноября 2016 года Апелляционный суд Парижа его отклонил и обязал Украину возместить расходы "Татнефти".

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суд Украина Россия Татнефть

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