В аэропорт Ужгорода могут открыть чартеры

Отели и санатории, расположенные в Закарпатье, планируют совместно с туроператорами запустить чартеры в Ужгород из Киева, Днепра, Одессы и Харькова.

Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на руководителя проекта санаторного комплекса "Деренивская Купель" (Нижнее Солотвино, Закарпатье) Андрея Погребняка.

"Интерес к отдыху в Закарпатье очень высокий, но существуют сложности с транспортом", - сказал он.

Отмечается, что сейчас аэропорт Ужгорода принимает три рейса в неделю авиакомпании "Мотор Сич" из Киева.

"Купить билет на поезд в пиковые дни очень сложно, а время поездки от Львова до Ужгорода занимает 4 часа. Развитие аэропорта позволило бы увеличить количество туристов.

Несколько гостей пользовались вертолетами, чтобы добраться к нам из Львова, поэтому мы приняли решение строить вертолетную площадку и двухуровневый паркинг", - рассказал Погребняк.

Напомним:

Министерство инфраструктуры считает открытие аэропорта "Ужгород" лишь временным решением проблемы авиасообщения с Закарпатьем.

Международный аэропорт "Ужгород" - небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038 м и шириной 40 м.

Спецификой аэропорта является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 м от торца взлетно-посадочной полосы.

С июня 2016 года до марта 2019 года аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.