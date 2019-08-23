В аэропорт Ужгорода могут открыть чартеры
Отели и санатории, расположенные в Закарпатье, планируют совместно с туроператорами запустить чартеры в Ужгород из Киева, Днепра, Одессы и Харькова.
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на руководителя проекта санаторного комплекса "Деренивская Купель" (Нижнее Солотвино, Закарпатье) Андрея Погребняка.
"Интерес к отдыху в Закарпатье очень высокий, но существуют сложности с транспортом", - сказал он.
Отмечается, что сейчас аэропорт Ужгорода принимает три рейса в неделю авиакомпании "Мотор Сич" из Киева.
"Купить билет на поезд в пиковые дни очень сложно, а время поездки от Львова до Ужгорода занимает 4 часа. Развитие аэропорта позволило бы увеличить количество туристов.
Несколько гостей пользовались вертолетами, чтобы добраться к нам из Львова, поэтому мы приняли решение строить вертолетную площадку и двухуровневый паркинг", - рассказал Погребняк.
Напомним:
Министерство инфраструктуры считает открытие аэропорта "Ужгород" лишь временным решением проблемы авиасообщения с Закарпатьем.
Международный аэропорт "Ужгород" - небольшой международный аэропорт, расположенный на окраине областного центра Закарпатской области. Имеет один терминал и одну взлетно-посадочную полосу длиной 2038 м и шириной 40 м.
Спецификой аэропорта является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии, поскольку украинско-словацкая государственная граница проходит на расстоянии 100 м от торца взлетно-посадочной полосы.
С июня 2016 года до марта 2019 года аэропорт "Ужгород" не принимал регулярные рейсы.
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