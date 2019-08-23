В Украине создадут систему обмена данными для судов и портов
Администрация морских портов и онлайн-платформа морских перевозок ShipNEXT начинают разработку системы цифрового обмена данными для судов и портов вроде той, что работает в порту Гамбурга.
Это стало возможным благодаря подписанному предприятиями меморандуму, сообщает пресс-служба АМПУ.
"Главная цель проекта - создание сервиса, который позволит в режиме онлайн рассчитать время подхода судов к порту", - отметили в пресс-службе.
Благодаря этому капитаны смогут выбирать оптимальную скорость подхода к порту, чтобы не тратить лишнее топливо и время на ожидание в рейде. А портовые администрации смогут значительно улучшить эффективность и точность планирования движения судов в акватории портов.
"Мой опыт работы в портах ЕС свидетельствует, что максимальная прозрачность, понятность и предсказуемость всех процессов имеют большое значение для обеспечения качественного сервиса. Поэтому портовая отрасль во всем мире идет путем автоматизации потоков документации, повышения эффективности работы и минимизации человеческого фактора. Именно это мы делаем в АМПУ", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
По его словам, аналог такой системы работает в порту Гамбурга.
"Система разработана как единая онлайн-платформа для обслуживания всех видов груза, проведение всех видов операций с ними и судами, поэтому привлечение к ней массива информации про судозаходы и портовую инфраструктуру, которым владеет АМПУ, - очень важно для обеих сторон и перспективно для всего рынка", - добавил со своей стороны директор и основатель ShipNEXT Александра Варваренко.
Отмечается, что использование системы для ее участников будет бесплатным.
В АМПУ добавили, что подписание меморандума между ней и ShipNEXT способствует дальнейшему внедрению проектов, направленных на цифровизацию и прозрачность области морской логистики.
Напомним:
Ранее правительство одобрило порядок экологических проверок в морских портах.
Также напомним, что морские порты в 2018 году сгенерировали 2% ВВП Украины.
Как стало известно в августе-2019, группа "Приват" контролирует более 80% поставок через морские порты.
Экономическая правда
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