В Украине создадут систему обмена данными для судов и портов

Администрация морских портов и онлайн-платформа морских перевозок ShipNEXT начинают разработку системы цифрового обмена данными для судов и портов вроде той, что работает в порту Гамбурга.

Это стало возможным благодаря подписанному предприятиями меморандуму, сообщает пресс-служба АМПУ.

"Главная цель проекта - создание сервиса, который позволит в режиме онлайн рассчитать время подхода судов к порту", ​​- отметили в пресс-службе.

Благодаря этому капитаны смогут выбирать оптимальную скорость подхода к порту, чтобы не тратить лишнее топливо и время на ожидание в рейде. А портовые администрации смогут значительно улучшить эффективность и точность планирования движения судов в акватории портов.

"Мой опыт работы в портах ЕС свидетельствует, что максимальная прозрачность, понятность и предсказуемость всех процессов имеют большое значение для обеспечения качественного сервиса. Поэтому портовая отрасль во всем мире идет путем автоматизации потоков документации, повышения эффективности работы и минимизации человеческого фактора. Именно это мы делаем в АМПУ", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

По его словам, аналог такой системы работает в порту Гамбурга.

"Система разработана как единая онлайн-платформа для обслуживания всех видов груза, проведение всех видов операций с ними и судами, поэтому привлечение к ней массива информации про судозаходы и портовую инфраструктуру, которым владеет АМПУ, - очень важно для обеих сторон и перспективно для всего рынка", - добавил со своей стороны директор и основатель ShipNEXT Александра Варваренко.

Отмечается, что использование системы для ее участников будет бесплатным.

В АМПУ добавили, что подписание меморандума между ней и ShipNEXT способствует дальнейшему внедрению проектов, направленных на цифровизацию и прозрачность области морской логистики.

Напомним:

Ранее правительство одобрило порядок экологических проверок в морских портах.

Также напомним, что морские порты в 2018 году сгенерировали 2% ВВП Украины.

Как стало известно в августе-2019, группа "Приват" контролирует более 80% поставок через морские порты.

Экономическая правда