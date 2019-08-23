УЗ закупила каменного угля на 22 миллиона

Филиал "Пассажирская компания" "Укрзализныци" 21 августа по результатам тендеров заключила 6 соглашений с ООО "Праймтехпостач" о поставках 950 тонн каменного угля на общую сумму 22,12 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

Отмечается, что победитель тендера подал документы на продукцию ООО "Обогатительная фабрика "Угольный энергетический комплекс" из Селидового с уставным капиталом 1000 гривен.

"Им руководит кандидат в мэры города Горняк и член БПП Игорь Шостак, а владеет компания "Europian Communications sro" (Чехия) Екатерины Лысенко. Последняя владеет ООО "Обогатительная фабрика 105" сама и ООО "Глобал Ойл Лтд" с россиянином Александром Ельцовым из Чехии и Василием Сваричевским.

Ее матери Тамаре Лысенко и Виктории Остапенко принадлежит ООО "Обогатительная фабрика № 105", один из крупнейших поставщиков угля для ПАО "Центрэнерго", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в 2015 году Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц ООО "Обогатительная фабрика № 105" и "Центрэнерго" по покупке смеси законно добытого угля с углем с копанок на оккупированной территории и вывода полученных средств через фиктивные фирмы.

Кроме этого, "ЗФ "ВЭК" и "ЗФ № 105" фигурируют в деле о покупке угля тюремщиками.

"Тамару Лысенко называли бизнес-партнером братьев Клюевых по экспорту угля из Украины. Гарантийный срок на уголь составляет год, а обеспечение выполнения договора - 5%. Сумма сделок на 0,5% ниже общей ожидаемой стоимости закупки в 22,23 млн грн", - пишут "Наші гроші".

ООО "Праймтехпостач" основано в июне 2018 года под названием "Найнекс" киянкой Ольгой Чубенко и директором Юрием Богомазом из-под Киева. Позже фирму переписали под новым названием на киевлянина Игоря Петренко, а возглавил ее Александр Калюжный из Сватового. Эти двое владеют киевским ООО "Машагропром Лтд".

В одной комнате с "Праймтехпостачем" зарегистрирован ряд юридических лиц.