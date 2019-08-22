Панорама на Ботсад: уникальный офис на Печерске в продаже

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На рынке коммерческой недвижимости столицы появился уникальный объект: панорамный офис с безупречным видом на Ботанический сад, купола Лавры, монумент Родина-Мать, разливы Днепра.

Изюминкой офиса является собственная просторная терраса площадью более 230 кв.м. с фантастическим обзором на весь Печерск.

В жилом комплексе премиум-класса "Busov Hill", уже введенном в эксплуатацию, выставлено на продажу нежилое помещение общей площадью 765,7 кв.м.

Объект расположен на 21-22 этаже с выходом на собственную террасу, которая размещается на 23 этаже. Площадь террасы 233,7 кв.м. входит в общую площадь с коэффициентом 0,3, тоесть - 77,9 кв.м.

Одним из преимуществ этого объекта является панорамное остекление алюминиевым профилем Schuco (Германия). Использованы энергосберегающие солнцезащитные стеклопакеты американского бренда Guardian. Планировка свободная, что позволит воплотить неограниченные архитектурные решения при зонирования пространства.

В помещении уже выполнена чистовая стяжка, шумоизоляция, разведено отопление. Установлены стальные радиаторы Quinn, произведенные в Великобритании специально для "Busov Hill".

Дом обслуживает собственная котельная, которая работает на базе немецкого оборудования Viessmann. Статус дома подчеркивает просторный холл с беспрецедентный для Киева высотой потолка - 8 метров, декорированный натуральным камнем и деревом, а главный акцент сделан на стену-водопад, что расположена по центру фойе.

"Busov Hill" обслуживает 5 високоскоростных лифтов Schindler. Дополнительный лифт соединяет центральное лобби дома с трехуровневым подземным паркингом.

Дом "Busov Hill" узнаваемый благодаря своему легкому фасаду. Вентилируемый фасад здания облицованный немецким дизайнерским керамогранитом PorcelainGres.

И, самое важное, это месторасположение. Объект находится по адресу: ул. Бусловская, 12. Рядом большое количество посольств, частных резиденций и вся необходимая инфраструктура.

В пешей доступности: школы, детские сады, спортзал, бассейн, магазины, кафе и рестораны, СПА, салоны красоты, аптеки и т.п. Удачная транспортная развязка обеспечивает быстрое сообщение как к деловому центру, так и к левому берегу, в том числе к аэропортам.

Записаться на просмотр и узнать все подробности можно по телефону 044 374 11 22.

Напомним, ЖК "Busov Hill" введен в эксплуатацию осенью прошлого года, на сегодня 20 % квартир дома уже заселены.