Кабмин одобрил кредит ЕБРР для "Укргаздобычи" под госгарантии

Кабмин одобрил предложение Министерства финансов об одобрении кредита на 51,85 миллиона евро от ЕБРР для "Укргаздобычи" под государственные гарантии.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 августа, сообщила в Facebook министр финансов Оксана Маркарова.

Отмечается, что средства пойдут на увеличение добычи газа (покупку 10 станков КРС и модернизацию турбин).

Ставка - месячный EURIBOR + 1% годовых, одноразовая комиссия - 1% от суммы траншей. Комиссия по обязательствам - 0,5%.

"Имеем 2 в одном - средства на добычу за счет официального кредитования на выгодных условиях, что соответствует нашей Стратегии управления долгом и таргету по дефициту", - написала Маркарова.

Напомним:

Ранее сообщалось, что АО "Укргаздобыча" планирует получить кредит на 51,85 миллиона евро от Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии.

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

В феврале "Укргаздобыча" по результатам тендера заключила соглашение с американской компанией "DeGolyer and MacNaughton Corp." об оценке своих запасов углеводородов за 20,25 млн гривень.

В июне "Укргаздобыча" выиграла все семь лотов аукциона по продаже нефтегазовых спецразрешений.

Как сообщалось, чтобы избавиться от энергетической зависимости, Украина должна увеличить добычу газа. Читайте детальнее в колонке ЭП: Добыча газа в ловушке местных советов.

Экономическая правда