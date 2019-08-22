Дискуссия "Какие финансовые инструменты сделают рынок земли наиболее выгодным для малых и средних фермеров"

28 августа состоится четвертая панельная дискуссия на тему "Какие финансовые инструменты сделают рынок земли более выгодным для малых и средних фермеров".

Организатор мероприятия - Общественная коалиция за отмену земельного моратория.

Событие пройдет в HUB 4.0, Ярославский переулок, 1/3, зал Evolution.

"2020 року буде відкрито ринок землі", - про це заявив президент України Володимир Зеленський. Представники партії "Слуга народу", яка отримала монобільшість у новому складі Верховної Ради, повідомляють про підготовку проекту закону про обіг земель с/г призначення, який має з’явитися вже восени. Ним буде визначено правила функціонування ринку земель: учасники, граничні площі, участь держави тощо. Однак для того, щоб обрана модель ринку була вигідна всім її учасникам, уряду та парламенту належить визначити та розв'язати ще низку питань, які мають стати предметом регулювання інших законів.

Громадська коаліція за скасування земельного мораторію проводить фахові дискусії щодо того, якими мають бути оптимальні умови функціонування ринку землі.

Під час 3-х дискусій, які відбулися 3, 15 липня та 8 серпня, обговорювалось, чи варто на першому етапі запровадження ринку землі виставляти на продаж тільки державні землі; хто і в яких обсягах має отримати право купувати землю в Україні; якою має бути інституційна рамка реформи – що має змінитися в роботі державних органів.

Предметом обговорення 4-ої панельної дискусії буде питання фінансування ринку землі - за допомогою яких інструментів забезпечити доступ до кредитування для малого та середнього агробізнесу в Україні, як використати світовий досвід, наскільки ефективними є чинні державні програми фінансування фермерства, що слід використовувати надалі, а що змінити.

До складу Громадської коаліції за скасування земельного мораторію входить 52 організації, які представляють аграрний бізнес, фермерські господарства, фінансовий сектор, правозахисні, антикорупційні, громадські організації, незалежні аналітичні центри, ЗМІ тощо, які підписали Меморандум про основні принципи коаліції. Їх кількість постійно зростає. Детальніше про те, як підтримати ініціативу, — за посиланням.

Під час обговорення буде порушено такі питання:

Які інструменти доступного кредитування учасників ринку землі можуть бути застосовані в Україні і що для цього потрібно

Як зробити, щоб агровиробники, яким раніше кредити були недоступні, могли їх отримати

Наскільки ефективно використовуються бюджетні кошти, які виділяються на державні програми фінансової підтримки малого та середнього фермерства, і чи є вони ефективним інструментом підтримки фермерів

Як мінімізувати корупційні ризики при наданні державної підтримки фермерам

Модератор: Дарина Марчак, координатор Громадської коаліції за скасування земельного мораторію

Реєстрація на захід - до 27 серпня 2019 за посиланням: http://bit.ly/31N85fK

Акредитація ЗМІ: Інна Гавриленко, 0994854846, gavrylenko.inna@gmail.com



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