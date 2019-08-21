Фонд госимущества передумал дешево продавать "Киевпассервис"

Фонд государственного имущества отменил торги по продаже государственного пакета акций в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис" по сниженной цене в 97,9 миллиона гривень.

Об этом со ссылкой на источник в Фонде сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что согласно объявлению в системе "ProZorro.Продажи", аукцион должен был состояться 17 сентября 2019 года, однако 16 августа был опубликован приказ ФГИ о его отмене со снижением стартовой цены.

Как уточнил источник в Фонде, причиной отмены торгов стало нежелание ведомства продавать актив "по заниженной цене".

"Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Южная", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

Как сообщалось, Фонд госимущества ранее планировал продать акции "Киевпассервиса" до ноября 2018 года.

Напомним:

Первые торги по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" были назначены на 14 августа, однако аукцион не состоялся. Стартовая цена лота тогда составляла 195,9 млн грн.