Ощадбанк добился возможности продать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа"

Ощадбанк добился в суде возможности продать контрольный пакет акций "АвтоКрАЗа" - почти 56% - за долги перед банком.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

"20 августа Хозсуд Киева полностью удовлетворил иск банка к ООО "Феррекспо", ООО "Газотурбинные технологии", ООО "Новые промышленные технологии", ООО "Проминек", ООО "Перт" об обращении взыскания на принадлежащие им акции АвтоКрАЗа номинальной стоимостью 185 млн грн (32,7% уставного капитала) в счет погашения долга компании перед Ощадбанком по кредитному договору путем продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Государственная исполнительная служба готовится реализовать 23% акций "АвтоКрАЗа", на которые Ощадбанк обратил взыскание ранее согласно постановлению судов.

После вступления решения суда от 20 августа в законную силу Ощадбанк получит возможность реализовать через Государственную исполнительную службу контрольный пакет акций (почти 56%) "АвтоКрАЗа".

Напомним:

В марте 2016 года Ощадбанк отсудил 32,7% акций "АвтоКрАЗа" номинальной стоимостью 185 млн грн в счет погашения долга по этому же кредитному договору.

В января 2019 года Северный апелляционный Хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу "АвтоКрАЗа" и оставил без изменений решение суда предыдущей инстанции, которым было возбуждено дело о банкротстве компании по иску Ощадбанка.

В июле 2019 года Ощадбанк отсудил у ПАО "АвтоКрАЗ" Костяннтина Жеваго акции пяти предприятий за долги в 899,4 миллионов гривен.

Экономическая правда