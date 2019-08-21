"Мотор Сич": китайцы приняли обязательства по рабочим местам и заказам — СМИ

Китайские компании Skyrizon и Xinwei Group в поданной на согласование в АМКУ сделке по покупке более 50% акций "Мотор Сичи" приняли ряд социальных и производственных обязательств, среди них - сохранение рабочих мест и зарплаты и обеспечение завода заказами на достаточном для его развития уровне.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника издания, это предусмотрено договором о сотрудничестве между Украиной в лице "Укроборонпрома" и Skyrizon и Xinwei от 27 апреля 2018 года и новым акционерным договором от 19 июня 2019 года.

По словам источника, среди обязательств - инвестиции в разработку новых двигателей и их модернизацию, а также индексация зарплаты на уровень инфляции.

Собеседник агентства напомнил, что структура собственности "Мотор Сичи" до решения о возможной сделке была крайне запутанная и непрозрачная, связанная с оффшорными компаниями и приближенными к почетному президенту компании Вячеславу Богуслаеву.

"В результате сделки компания должна стать частью глобальной публичной компании, прозрачной для управления и контроля, принятия решений и деятельности на рынках с точки зрения норм международного права.

Это соглашение даст шанс "Мотор Сичи" выйти на китайский рынок сбыта, сохранив производство в Украине", - считает источник.

Собеседник агентства отметил, что основным рынком сбыта для предприятия исторически была Россия, в результате чего после российской агрессии в 2014 году объем доходов упал более чем в шесть раз, и в настоящее время на заводе приняли решение о сокращенной рабочей неделе.

Единственным адекватным рынком сбыта для загрузки предприятия является рынок КНР, считает он.

"Подписанными договорамипрямо запрещены поставки оборудования и технологий с предприятия "Мотор Сич", его дочерних предприятий, через посредников или через предприятие в городе Чунцин в такие страны как Россия, КНДР, Ирак. Поэтому спекуляции на тему возможных поставок в страну-агрессор неуместны", - подчеркнул источник.

Напомним:

Ранее сообщалось, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку свыше 50% акций "Мотор Сич" предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов.

"Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

По итогам 2018 года предприятие снизило чистую прибыль в 2,1 раза – до 1,857 млрд грн.

"Мотор-Сич" контролируется Вячеславом Богуслаевым.