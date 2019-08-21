Кабмин изменил механизм спецзобязательств на энергорынке

Кабмин на засданни 21 августа внес изменения в механизм возложения специальных обязательств (ПСО) на энергорынке, снизив стоимость электроэнергии для бизнеса на 21 копейку за киловатт-час.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на представителя президента в правительстве Андрея Геруса.

"Кабмин принял новое ПСО: 90% Энергоатома и 35% Укргидроэнерго продается по спецобязательствам."Зеленым" платит ГП Гарантированный покупатель из своей прибыли (большую часть)", - рассказал Герус.

По его словам, это решение позволит снизить стоимость электроэнергии на 21 коп/кВт-час для всех конечных бытовых потребителей, включая бюджетные учреждения, средний и крупный бизнес..

Герус добавил, что основные позиции по этому решению были согласованы с министром энергетики Игорем Насаликом на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

В то же время премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства отметил, что во время совещания с президентом был найден "правильный формат".

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Напоминаем:

Руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что после запуска нового рынка электроєнергии 1 июля тарифы для украинской промишленности стали на 20% выше, чем в Европе.

Как известно, новая модель рынка электроэнергии стартовали 1 июля в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Этот закон предусматривает внедрение новой модели рынка, что включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг.

Документ имел очень много поправок и обсуждений. Так, в "Укрэнерго" заявляли, что цены на электроэнергию после запуска нового рынка могут возрасти. В ЕБРР в свою очередь отметили, что не видят, как заработает новый рынок с 1 июля. В Инвестиционной Раде тоже заявляли об опасности запуска нового рынка в запланированные сроки.

Несмотря на это, 28 мая Комитет ВР провалил рассмотрение законопроекта об отсрочке нового рынка электроэнергии.

10 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, касающийся отсрочки запуска нового рынка электроэнергии, поскольку "не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку".

13 июня Союз украинских предпринимателей призвал поддержать законопроект, что отсрочит запуск рынка электроэнергии, так как было непонятно, как он будет функционировать.

Однако несмотря на все предостережения, рынок электроэнергии все же заработал, как и планировалось, 1 июля.

А уже 4 июля металлургическая компания "Интерпайп" украинского олигарха Виктора Пинчука заявила, что за два дня работы нового рынка электроэнергии цена для промпотребителей выросла на 22%.

В июле 2019 года стоимость электроэнергии для "АрселорМиттал Кривой Рог" выросла в среднем на 20% по сравнению с июнем, что негативно отмечается на себестоимости продукции предприятия.