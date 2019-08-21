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Суд разблокировал приватизацию "Президент-Отеля"

Среда, 21 августа 2019, 14:10

Хозяйственный суд Киева разблокировал процесс приватизации "Президент-Отеля", Фонд госимущества сможет продолжить подготовку к продаже отеля.

Об этом сообщил в Facebook и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Суд своим постановлением отменил обеспечение киску ОАО "Президент-Отель", которое запрещало Фонду проводить действия по подготовке к приватизации, а сам иск о расторжении договора с инвестиционным советником "Конкорд Консалтинг" суд оставил без рассмотрения", - написал он.

По его словам, Фонд государственного имущества и инвестиционный советник "Конкорд Консалтинг" продолжают подготовку к продаже "Президент-Отеля".

Напомним:

Отель входит в перечень объектов большой приватизации. Его планировали продать еще весной, но процесс был заблокирован судебным разбирательством.

Имущество "Президент-Отеля" находится в пользовании строительной компании "Квадр" сроком на 25 лет.

Согласно данным госреестра, владельцем "Квадра" является кипрская "Фесанес Коммершл Лтд". Ее основными бенефициарами (91%) являются два гражданина Кипра, 9% принадлежат компании "Л.А.Р.К." Бориса Кауфмана и кипрской "Уайарес Энтерпрайсиз Лтд".

Экономическая правда

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приватизация Фонд госимущества

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