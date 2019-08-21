Bolt планирует запустить в Украине услугу доставки еды

Сервис заказа такси Bolt планирует в 2020 году запустить в Украине услугу доставки еды Bolt Food.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В Украине спрос на доставку еды также достаточно высок. Мы видим большой потенциал и работаем над тем, чтобы запустить сервис по доставке еды в Украине уже в 2020 году", - заявил региональный менеджер Bolt в Украине Тарас Потичный.

По его словам, в ближайшее время первым городом, где появится Bolt Food, станет Таллинн.

До конца 2019 года сервис также могут запустить в Латвии, Литве и Южной Африке, в 2020 году - на других рынках Европы и Африки.

Напомним:

Компания Bolt ведет переговоры о запуске в Киеве сервиса аренды электросамокатов в ближайшее время.

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