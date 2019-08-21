США и Румыния заявили об оппозиции "Северному потоку-2"

Президенты США и Румынии в совместном заявлении выступили против проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать природный газ из России в Германию по дну Балтийского моря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении обоих президентов по итогам их встречи в Белом доме во вторник, 20 августа.

"США и Румыния признают, что энергетическая безопасность является национальной безопасностью. Мы подчеркиваем нашу оппозицию "Северному потоку-2" и другим проектам, которые делают наших союзников и партнеров энергетически зависимыми от России", - говорится в совместном заявлении, распространенном Белым домом.

"Ресурсы природного газа Румынии потенциально позволяют наращивать благосостояние наших стран и повышать энергетическую безопасность Европы", - отметили президенты, пообещав рассмотреть вопрос об участии США в улучшении инвестиционного климата в Румынии в интересах обоих государств.

"Мы также настоятельно призываем наши отрасли тесно сотрудничать для поддержки целей гражданской ядерной энергетики Румынии", - говорится в заявлении.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

По плану газопровод хотят запустить в конце 2019 года.

Как сообщалось, требования Дании могут отложить "Северный поток-2"на 8 месяцев и стоить 660 млн евро.

31 июля комитет Сената по международным делам одобрилзаконопроект, который должен наложить санкции в отношении компаний и лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Европейская правда