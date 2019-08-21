Развитие креативной экономики остановит "утечку мозгов" за границу

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По последним данным аналитического центра "JWT Intelligence" поколения Z не только активно потребляет современную культуру, но и само ее производит, монетизируя творчество через Инстаграм и Снепчат. 51% милениалов утверждают, что они креативные предыдущего поколения.

"Мировые консалтинговые компании смело прогнозируют к 2025 году доля молодежи среди занятого населения планеты составит 75%. Это потребители, которые больше всего ценят впечатления и новый опыт - то, что в изобилии предлагают креативные индустрии", - рассказывает эксперт по развитию креативной экономики Анастасия Образцова.

24 июля 2019 Украина исчерпала годовой объем своих природных ресурсов и дальше "живет в кредит" у будущего. Ежегодно дата использования годовых запасов наступает раньше: человечество потребляет ресурсы быстрее, чем они успевают восстановиться.

Поэтому остро стоит вопрос, как переориентировать экономику с чрезмерного потребительства и тяжелой промышленности на другой двигатель - экологический, подоходный, не обремененный гравитацией природных условностей.

Это возможно сделать за счет развития креативных индустрий, которые коммерциализируют талант, воображение, интеллектуальную собственность. К ним относятся дизайн, мода, видеоигры, VR-технологии, сериалы и даже оцифрованные музеи - все формы культуры, которые способны создать востребованный на рынке продукт.

Среди лидеров по развитию креативной экономики - Швейцария, Швеция, Дания, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Сингапур, Франция, Германия, Израиль, Норвегия.

Украина занимает 42 место в "Глобальном индексе инноваций" в секции "Результаты креативной деятельности". Интересно, что 13 стран из первой двадцатки рейтингов "Глобальный индекс инновационности" и "Индекс экологической эффективности" совпадают.

Просматривается закономерность между тем, как государство использует инновационный ресурс и усилиями, направленными на защиту окружающей среды.

Украина не стоит в стороне от глобальных трендов. Согласно исследованию ЮНЕСКО вклад креативных индустрий в ВВП страны составляет 4%. В прокат выходит больше украинских фильмов: по информации Госкино, в 2018 году вышло 35 украинских картин, которые собрали более 198 млн грн.

В 2018 г. официальный объем реализованной продукции украинских рекламных агентств составлял 27,8 млдр грн, а экспорт ИТ-услуг составил 4, 5 млрд долларов. Эти показатели, по мнению Анастасии Образцовой, будут только улучшаться.

"Приведенные данные свидетельствуют о перспективе развития креативных индустрий в Украине. Однако креативность не возникает сама по себе. Государство должно формировать благоприятную нормативно-правовую базу, открыть доступ к финансам для креативных стартапов, модернизировать образование, продвигать креативные индустрии за рубежом средствами культурной дипломатии. Это все будет стимулировать молодое поколение развивать бизнес дома, а не искать лучшей доли за рубежом", - убеждена А. Образцова.