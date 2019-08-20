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Аудит IT-инфраструктуры таможни эксперты ЕС могут завершить за несколько месяцев - Нефьодов

Вторник, 20 августа 2019, 18:55

Эксперты Евросоюза могут осуществить аудит системы управления рисками (АСАУР) и всей ИТ-системы таможни за несколько месяцев, считает глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Проект ЕС EU4PFM наймет команду, которая будет этим заниматься. Считаем, что пяти-шести человек достаточно, чтобы успеть за несколько месяцев справиться с этими операциями. Речь идет не только об аудите АСАУР, но и вообще об аудите всей ИТ-инфраструктуры таможни", - сказал Нефьодов после встречи с бизнесом в Торгово-промышленной палате Украины.

При этом он отметил, что намерен разблокировать финансирование таможни международными финансовыми организациями.

"Некоторые органы официально запретили сотрудничество с ГФС. Например, американцы остановили его в 2016 году", - отметил Нефьодов.

По его словам, на АСАУР было много жалоб со стороны бизнеса.

"Но там 80 тысяч рисков и фильтров. И одному человеку их невозможно проверить", - добавил глава Государственной таможенной службы.

Напомним, ЕС выделил 29,5 млн евро на финансирование третьей и четвертой составляющей программы поддержки управления государственными финансами EU4PFM, которые будут направлены на экспертное сопровождение налоговой и таможенной реформ в Украине.

Европейская правда

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аудит таможня

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