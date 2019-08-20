Нефьодов рассказал, когда сформируют центральный аппарат таможенной службы

Перевод сотрудников из центрального аппарата ГФС в новосозданную Государственную таможенную службу начнется на следующей неделе.

Об этом заявил глава таможенной службы Максим Нефьодов на встрече с бизнесом, передает LIGA.net.

"Надеюсь, что на следующей неделе мы начнем перевод первых людей в центральный аппарат. Если все будет хорошо и все пойдет по плану, на следующем заседании, то есть уже завтра, Кабмин согласует нам создание территориальных органов", - отметил Нефьодов.

По словам руководителя таможенной службы, Минфин на этой неделе может согласовать штатное расписание и предельную численность службы. Таким образом, через месяц центральный аппарат будет полностью сформирован.

Напомним:

Государственная таможенная служба, которую возглавляет экс-первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, получила регистрациюкак юридическое лицо в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций.

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