Рост экспорта украинских товаров в ЕС составил 5%
Вторник, 20 августа 2019, 17:21
Согласно товарной структуры внешней торговли со странами ЕС за I полугодие 2019 года, экспорт украинских товаров составил 10 млрд 284 млн 296,9 тыс. долларов. Рост экспорта относительно первого полугодия прошлого года составил 5%.
Такие данные опубликовала Государственная служба статистики, сообщает "Европейская правда".
Торговля услугами за последние полгода составила 2 млрд 23 млн 139,6 тыс. долларов. Рост относительно первого полугодия 2018 года - 4,5%.
Темпы роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составили 15%.
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