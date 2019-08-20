Рост экспорта украинских товаров в ЕС составил 5%

Депозиты vs ОВГЗ: что безопаснее и выгоднее? Украинцы ищут альтернативные способы сбережения и накопления денег. Одни инвестируют в недвижимость, вторые — в драгоценные металлы, третьи и вовсе работают на фондовых биржах.

Из ниоткуда в никуда. Где будет начинаться и заканчиваться Подольский мост Шестой киевский мост с четвертой линией метро начали строить в 1993 году и в лучшем случае завершат в 2035 году. Кто виноват и что делать? (укр)