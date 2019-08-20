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Рост экспорта украинских товаров в ЕС составил 5%

Вторник, 20 августа 2019, 17:21

Согласно товарной структуры внешней торговли со странами ЕС за I полугодие 2019 года, экспорт украинских товаров составил 10 млрд 284 млн 296,9 тыс. долларов. Рост экспорта относительно первого полугодия прошлого года составил 5%.

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики, сообщает "Европейская правда".

Торговля услугами за последние полгода составила 2 млрд 23 млн 139,6 тыс. долларов. Рост относительно первого полугодия 2018 года - 4,5%.

 

Темпы роста экспорта украинских товаров в Евросоюз в 2018 году составили 15%.

Европейская правда

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экспорт ЕС

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