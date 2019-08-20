Бизнес улучшил оценку работы таможни - исследование ЕБА

Таможенный индекс в первой половине 2019 года вырос и составил 3,24 балла по 5-ти балльной шкале (2,92 в предыдущем периоде), показатель индекса переместился в нейтральную плоскость.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Европейской Бизнес Ассоциации.

"Нынешнее исследование демонстрирует осторожный оптимизм в оценках экспертов - 36% опрошенных убеждены, что проявления коррупции в таможенных органах уменьшились, хотя 53% склонны считать, что ситуация осталась без изменений.

Значительно уменьшилось количество экспертов, недовольных качеством таможенных услуг - 28%, тогда как в предыдущем периоде таких было почти 40%. В то же время 47% респондентов ответили, что скорее довольны качеством услуг и профессионализмом должностных лиц на таможне", - отметили в Ассоциации.

Опрос показал, что 52% экспертов скорее или полностью удовлетворены работой "Единого окна", применение которого с февраля 2018 года стало обязательным при импорте товаров.

"Но остается почти 23% недовольных работой системы, поэтому важно устранить недостатки и наладить ее более эффективную работу, учитывая комментарии от бизнеса", - заявляет Ассоциация.

Подчеркивается, что больше всего трудностей у компаний при прохождении таможенного контроля в первой половине 2019 года вызвала несовершенная система прохождения ветеринарного, фитосанитарного контроля и обременительный контроль товаров в деревянной таре.

Также бизнес жаловался на задержание процесса таможенного оформления с целью запроса на предоставление документов в бумажном виде, в дополнение к электронным.

Кроме этого, большинство компаний обошла проблема с корректировкой таможенной стоимости, тогда как около 30% сообщают о выборочном давлении, когда таможенная стоимость безосновательно завышается, или же искусственно создается волокита с документами.

Относительно результатов операции по борьбе с контрабандой "Бастион" почти 92% экспертов, принявших участие в опросе, ответили, что не заметили эффекта от данной операции.

В то же время компании не почувствовали какого-либо негативного влияния на ход таможенного оформления.

"Впервые с 2017 года показатель индекса покинул отрицательную плоскость - что, безусловно, сигнализирует об определенных изменениях. Возросла оценка всех составляющих индекса по сравнению с прошлым периодом - компании отмечают улучшение качества услуг и сдерживания уровня коррупции на таможне. Однако беспокоит тот факт, что бизнес сообщает об одних и тех же проблемах, которые не решаются из года в год. Особенно предприниматели жалуются на обременительный ветеринарный и фитосанитарный контроль и необоснованную бумажную волокиту.

К тому же, существует мощный запрос на диджитализацию работы таможни - компании предлагают перевести большую часть коммуникации и работы с документацией в электронный вид, чтобы сэкономить время и ресурсы бизнеса", - заявила координатор Налогового и Таможенного комитетов Европейской Бизнес Ассоциации Наталья Артемчук.

Таможенный индекс проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2010 года.

Исследование состоит из трех тематических блоков - коррупция, качество таможенных услуг, работа "Единого окна". Индекс измеряется два раза в год. Отметка три считается нейтральной. Максимальная оценка составляет 5 баллов.

Опрос проводился за период январь-июнь 2019 года, в нем приняли участие 58 таможенных экспертов из компаний-членов Ассоциации.

Экономическая правда