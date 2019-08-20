Украинский стартап получил престижную международную премию Stevie Awards

Украинская компания Wander Way Photo, которая организует тревел-фотосессии во всем мире, получила бронзу премии International Business Awards в категории "Стартап года" от Stevie Awards.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что стартап основан всего год назад со 100 долларами инвестиций. Он стабильно развивался в течение года и получил первого клиента уже через два месяца после запуска.

"Сейчас сервис доступен в 40 самых популярных городах, имеет команду со 100 фотографами и получает 5-звездные отзывы клиентов", - отмечается в пресс-релизе компании.

Вручение награды состоится во время официальной церемонии награждения в октябре 2019 года в Вене, Австрия.

Премия Stevie Awards основана в 2002 году бизнесменом Майклом Галлахером. Она вручается компаниям и людям за значительный вклад в развитие различных направлений бизнеса.

В этом году на премию было подано рекордное количество заявок - 4000 - от организаций всех размеров и во всех отраслях промышленности.

Напомним:

В июне студенческие стартапы по энергоэффективности получили полмиллиона инвестиций.

В июле украинская платформа Liki24.com, которая занимается поиском и доставкой лекарств, привлекла 1 млн долларов инвестиций.

Также в июле львовский стартап получил 150 тыс. долларов инвестиций от американского акселератора.

Как сообщалось ранее, украинские стартапы за год привлекли 337 млн долларов.

Экономическая правда