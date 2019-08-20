Фонд гарантирования планирует увеличить сумму возмещения

Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует до 2027 года поэтапно увеличить сумму гарантированного возмещения до 100 тысяч евро в гривневом эквиваленте, до конца 2019 года планируется первое повышение.

Об этом заявила глава Фонда Светлана Рекрут.

По ее словам, Фонд разрабатывает соответствующий законопроект.

Рекрут также отметила, что в течение 2019-2020 годов завершается процедура ликвидации большинства банков, признанных неплатежеспособными в 2014-2015 годах.

После этого ФГВФЛ сможет сконцентрироваться на тех направлениях деятельности, которые будут способствовать росту защиты прав вкладчиков, а затем - до уровня их доверия к банковской системе в целом.

Сейчас Фонд гарантирует возмещение в пределах 200 тсяч гривен.

Напомним:

По данным ФГВФЛ, на 1 августа 75 банков включены в реестр участников Фонда, средства, аккумулированные Фондом, превышают 7,47 млрд грн.

В июле вкладчикам неплатежеспособных банков Фонд гарантирования выплатил более 55 млн грн.

Экономическая правда