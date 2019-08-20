Lufthansa предлагает клиентам экотопливо, но за немалые деньги

Немецкая авиакомпания Lufthansa запускает сайт, который позволяет клиентам покупать экологичное топливо для самолетов, чтобы компенсировать выбросы, вызванные полетом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Lufthansa заявила в понедельник, что экологически устойчивое авиационное топливо, или SAF (синтетическая форма керосина), приобретенное таким образом, будет использовано во время одного из рейсов авиакомпании, что сократит чистые выбросы парниковых газов на 80%.

Авиационная промышленность находится под огнем критики климатических активистов из-за своего сравнительно большой углеродного следа, хотя авиакомпании отмечают, что он составляет всего 2% от антропогенных выбросов во всем мире.

Компенсационная услуга Lufthansa обойдется желающим достаточно дорого. Так, один билет эконом-класса из Франкфурта в Нью-Йорк стоит на 374 евро дороже обычного, если клиенты покупают SAF.

Европейская правда