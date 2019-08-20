Госгеонедра выставила на "ProZorro.Продажи" еще 5 участков

Государственная служба геологии и недр выставила на пятый электронный нефтегазовый аукцион в "ProZorro.Продажи" специальные разрешения на пользование пятью нефтегазоносными участками в Харьковской, Полтавской и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Общая площадь месторождений - около 700 кв. км. Срок действия специальных разрешений - 20 лет. Пятый нефтегазовый электронный аукцион пройдет 30 октября", - заявил глава службы Олег Кирилюк.

Нефтегазовой участок в Харьковской области попытаются продать за 254,6 млн грн, начальная стоимость других 4 участков - от 1,5 до 7 млн ​​грн.

Напомним:

С 24 октября 2018 года вступил в силу временный порядок реализации проекта по внедрению электронных торгов по продаже специальных разрешений на пользование недрами.

Согласно ему, продажа лицензий осуществляется через электронные торги.

Экспериментальный проект, целью которого является проверка эффективности открытых электронных аукционов в сфере разрешений на пользование недрами, продлится до 1 декабря 2019 года.

Экономическая правда