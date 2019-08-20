Компании должны ставить социальную ответственность выше прибыли - бизнес США

Корпорации США несут ответственность за предоставление экономической выгоды для всех, а не только для их инвесторов.

Об этом говорится в заявлении группы гендиректоров ведущих американских компаний Business Roundtable, передает Reuters.

Отмечается, что заявление подписали руководители более 180 американских компаний, включая гендиректоров Amazon, American Airlines (крупнейшей авиакомпании в мире) и JPMorgan Chase (крупнейшего банка США).

Отмечается, что заявление группы в значительной степени символическое, но оно противоречит мнению, распространенному в последние 30 лет, что корпорации существуют для обслуживания акционеров.

"Понятие об обслуживании акционеров руководило каждым важным бизнес-решением - от того, сколько получает генеральный директор к тому, инвестирует ли компания в своих работников, или увольняет их", - пишет Reuters.

Группа Business Roundtable обнародовала это заявление на фоне призывов к большей корпоративной ответственности от кандидатов в президенты от Демократической партии, которые хотят, чтобы компании имели свою точку зрения по вопросам, которые не входят в корпоративную сферу.

Председатель группы, гендиректор JPMorgan Джейми Дамон заявил, что в США растет разрыв в уровне благосостояния, и приоритетность всех заинтересованных сторон приведет к более здоровой экономике.

В заявлении говорится о пяти обязательствах, включая вложение средств в работников, обеспечение справедливой зарплаты, инвестирование в поддержку общин и защиту окружающей среды.

Экономическая правда